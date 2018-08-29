В Петербурге врача-психотерапевта обвинили в педофилии

В Петербурге предъявлено обвинение в совершении преступления сексуального характера врачу-психотерапевту. По версии Главного следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу, жертвой педофила стал 11-летний мальчик.

- Злоумышленник с октября 2015 года по август 2016 года на территории Центрального района неоднократно совершал действия сексуального характера в отношении своего пациента, 2008 года рождения, - сообщили в СК.

По предварительным данным, мужчине 51 год, его врачебный стаж составляет более 20 лет. В настоящее время решается вопрос об аресте обвиняемого.