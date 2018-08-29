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29.08.2018 13:33
Проект: В регионах

Спасатель рядом

Мобильное приложение пришло на помощь горожанам
Текст: Ольга Штраус
Российская газета - Экономика Северо-Запада №7653 (190)
В петербурге стартовал проект "Спасатель рядом". Это мобильное приложение к смартфонам действует по принципу uber-такси. Сейчас первая помощь пострадавшим сможет быть оказана уже в первые минуты после получения травмы или начала приступа.

Если учесть, что по нормативам время прибытия "скорой помощи" составляет 20 минут, а в условиях мегаполиса с его вечными пробками на дорогах этот срок может растянуться и на более длительное время, новый сервис, считают специалисты, способен спасти немало человеческих жизней.

Фото: depositphotos.com
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Инициатива создания проекта принадлежит поисково-спасательному отряду "Экстремум".

- Мы постоянно сталкиваемся с необходимостью оказывать домедицинскую помощь при дежурствах на мероприятиях, поиске пропавших в лесу, - рассказывает заместитель руководителя проекта Юрий Школьников. - Но наши спасатели применяют свои знания не только там. Бывали случаи, когда добровольцы останавливались при виде ДТП, оказывая первую помощь людям в тяжелых состояниях до приезда "скорой", помогали на улицах при внезапном ухудшении самочувствия.

К сожалению, приходится признать: многие не умеют, боятся или не знают, как помочь пострадавшему. Новое мобильное приложение свяжет людей-свидетелей, очевидцев ЧП с ближайшим в данный момент спасателем.

Приложение существует в двух видах: один - для очевидцев, другой - для спасателей. Первый легко могут скачать все желающие. И как только человек становится свидетелем чьей-то травмы или внезапного приступа, он нажимает кнопку: "нужна помощь". В ответ на экране высветятся четыре варианта: ДТП, человек без сознания, травма руки-ноги или сердечный приступ. И пока очевидец нажимает нужный вариант, программа сама адресует вызов к тому спасателю, который находится ближе всего к месту ЧП и может прибыть за несколько минут.

- Если учесть, что первая помощь, например при клинической смерти, эффективна только в течение пяти минут, этот интервал времени может в ряде случаев оказаться решающим, - говорят медики.

Получить "кнопку спасателя" в своем приложении может, понятно, не любой человек.

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- Те, кто имеет квалификацию и стаж работы как врач-реаниматолог или фельдшер-анестезист, получают нашу аттестацию после проверки документов, - поясняют организаторы проекта. - Все остальные, в том числе и врачи других специальностей, проходят перед получением доступа в приложение "спасатель" очное тестирование в учебном центре.

- Сейчас в системе работают уже 60 спасателей, - рассказывает Юрий Школьников. - А сразу после того, как новость о запущенном проекте появилась в СМИ, к нам обратились еще порядка десяти медиков соответствующих специальностей. Мы рассматриваем еще порядка 150 заявок от пользователей, среди них также много врачей.

Примечательно, что на сайт проекта поступило много обращений от жителей других регионов нашей страны: все они сводятся к одному - распространить этот проект и на другие территории России.

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- Проект колоссально важен, - говорит исполнительный директор Санкт-Петербургской ассоциации медицинских сестер России, врач Валерий Самойленко. - Во многих случаях он помогает людям элементарно дожить до "скорой". Причем в ряде случаев квалифицированная первая помощь заключается в том, чтобы с пострадавшим не совершали никаких манипуляций. Отогнать чересчур активных, но незнающих доброхотов от пациента бывает не менее важно. И неслучайно в приложении вызов спасателя является вторым шагом после напоминания о необходимости первого - набрать "112", то есть сделать звонок в "скорую помощь".

Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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