В Вологде за истязание ребенка в приемной семье ответит орган опеки

В Вологде возбудили уголовные дела об истязании 6-летнего ребенка и о халатности должностных лиц органов опеки и попечительства, какая привела к подобной трагедии. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

О ЧП стало известно после того, как мальчика, которого взяла под опеку двоюродная сестра, с множественными телесными повреждениями доставили в областную детскую клиническую больницу. Выяснилось, что у ребенка открытая черепно-мозговая травма, сломаны ребра, по всему телу синяки. В семье говорили, что мальчик, мол, упал с двухъярусной кровати. Но в ходе осмотра определили, что у малыша есть многочисленные травмы, полученные еще до "падения с кровати". Как считают в Следкоме Вологодской области, мальчика систематически избивали.

Мать ребенка лишили родительских прав после того, как она напала с ножом на сожителя. Женщина попала в колонию, а ребенка год назад взяла под опеку двоюродная сестра, в семье которой трое несовершеннолетних детей - трех, шести и тринадцати лет.

- Мальчик жил в семье опекуна, но, по словам свидетелей, многие даже не знали о его существовании. Избили в семье, более подробную информацию в интересах следствия не разглашают. Мы собираем для него средства личной гигиены и ухода - памперсы и влажные салфетки, - рассказала корреспонденту "РГ" Татьяна Танцева, представительница всероссийской общественной группы "Защитим детей!".

Мальчик в настоящее время находится в коме. Возбуждено уголовное дело по статье 117 УК РФ - "Истязание". Следователи проверяют причастность к совершению преступления членов семьи. Кроме того, из администрации Вологды изымут документацию по процедуре передачи ребенка в приемную семью. В итоге, установят конкретных должностных лиц управления социальной защиты населения, опеки и попечительства, которые не контролировали условия его проживания в приемной семье. Их действиям или бездействию дадут принципиальную уголовно-правовую оценку.