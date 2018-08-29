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29.08.2018 15:11
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Жителей Зеленогорска насторожил цвет воды в Финском заливе

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)

Пользователи паблика "Зеленогорск" опубликовали в социальной сети фотографии побережья Финского залива, вода которого окрашена в интенсивный зеленый цвет. Автор сообщения спрашивает, почему так и каждый ли год повторяется это явление.

Фото: Владимир Смирнов/ ТАСС
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В комментариях ему ответили, что причина изменения цвета воды - водоросли, которые бурно размножаются в теплой воде. Пользователи также отмечают, что "позеленение воды" - ежегодное явление.

В управлении Росприроднадзора по СЗФО корреспонденту "РГ" подтвердили, что изменение цвета воды вызывает цветение водорослей. Аналогичные проверки по заявлениям граждан проводятся регулярно, и результаты каждый раз аналогичные.

Общество Природа Общество Экология Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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