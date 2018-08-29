Жителей Зеленогорска насторожил цвет воды в Финском заливе

Пользователи паблика "Зеленогорск" опубликовали в социальной сети фотографии побережья Финского залива, вода которого окрашена в интенсивный зеленый цвет. Автор сообщения спрашивает, почему так и каждый ли год повторяется это явление.

В комментариях ему ответили, что причина изменения цвета воды - водоросли, которые бурно размножаются в теплой воде. Пользователи также отмечают, что "позеленение воды" - ежегодное явление.

В управлении Росприроднадзора по СЗФО корреспонденту "РГ" подтвердили, что изменение цвета воды вызывает цветение водорослей. Аналогичные проверки по заявлениям граждан проводятся регулярно, и результаты каждый раз аналогичные.