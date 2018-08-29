Новый рейдовый буксир "БУК-2190", построенный на стапелях судостроительного завода "Пелла" и доставленный в Севастополь внутренними водами, включен в состав Черноморского флота.

- "БУК-2190" предназначен для выполнения буксировочных и кантовочных операций в порту, на рейдах, прибрежных районах и в морских акваториях, а также для тушения пожаров, - говорит капитан судна Александр Волков. - Его длина более 20 метров, ширина - 8,5 метра, осадка - три метра, водоизмещение - 250 тонн, экипаж - четыре человека. Этот азимутальный буксир оснащен самым современным оборудованием. Он хорошо управляется и может крутиться на месте.

Как это происходит на практике - севастопольцы и гости полуострова могут регулярно видеть на морском параде в День ВМФ. "Вальс буксиров" - всегда один из самых зрелищных пунктов программы: суда выполняют пируэты, одновременно выпуская в воздух из гидрантов струи воды.

Экипаж буксира проведет регламентное обслуживание судового оборудования, различные учения и тренировки. Стоит отметить, что после возвращения Крыма в состав РФ отряд судов обеспечения вспомогательного флота регулярно пополняется новыми кораблями. Получены и освоены несколько рейдовых азимутальных буксиров, транспортные и танкерные суда, а также плавкран, который уже совершил поход в Средиземное море к берегам Сирии.

- В Севастополе достраивается новый большой современный буксир водоизмещением 3200 тонн "Сергей Балк", - говорит капитан 2-го ранга Денис Озернов. - В следующем году будем принимать у промышленности новый буксир проекта 90600, морской транспорт вооружения и другие суда.

Постоянное поступление на флот разнообразного ракетного оружия потребовало и обновления специального транспорта вооружения. Ведь сейчас находящиеся в отрыве от пунктов базирования военные корабли снабжает судно "Генерал Рябиков", способное взять на борт 300 тонн вооружения, но построенное в Николаеве еще в 1978 году. 40 лет - солидный возраст, и сегодня ему требуется замена, которая вскоре произойдет.