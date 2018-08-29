На границе Крыма задержан лишенный паспорта гражданин Украины

В Крыму на границе с Украиной пограничники задержали гражданина соседнего государства, который пытался незаконно пересечь госграницу в обход пункта пропуска "Армянск".

Подобные случаи в Перекопском заливе - не редкость в работе российских пограничников, но впервые из уст нарушителя прозвучаластоль диковинная история потери паспорта гражданина Украины. По словам 32-летнего путешественника, сотрудник Госпогранслужбы Украины порвал документы - внутренний и заграничный паспорта, когда услышал, что молодой человек намеревается переехать в Крым на постоянное место жительства.

Пограничники выяснили, что более 15 лет украинец жил и работал в Италии, а потом вернулся в Одессу. В 2018 году он решил получить российское гражданство и поселиться в Крыму у родственников. Со слов украинца, после выходки пограничника незалежной он и решил пробраться в Крым, минуя украинский кордон.

Тем не менее в отношении иностранца возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы РФ). Ему избрана мера пресечения в виде личного поручительства: пока идет следствие, он будет находится под присмотром родственников, попутно оформляя российское гражданство.