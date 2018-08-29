Путин отправил в отставку главного следователя полиции Кубани

Президент РФ Владимир Путин освободил от занимаемой должности заместителя начальника ГУ МВД Росси по Краснодарскому краю - начальника Главного следственного управления Дмитрия Демина. Соответствующий текст указа был опубликован на портале правовой информации. В документе значатся 15 генералов МВД, МЧС, ФСИН, Следственного комитета, а также два полковника юстиции.

Среди них находится и Дмитрий Демин, занимавший пост начальника главного следственного управления полиции региона с 2015 года. Как сообщили корреспонденту "РГ" в его приемной, официально их теперь уже бывший начальник числится в отпуске.

Новый руководитель ГСУ ГУ МВД по Краснодарскому краю пока не назначен, а вот должность начальника кубанской полиции - заместителя руководителя главка перестала быть вакантной. Этим же указом глава государства назначил на нее Сергея Воложинова, переведенного в край из Воронежской области, где полковник полиции занимал пост главы регионального управления экономической безопасности и противодействия коррупции.

Напомним, предыдущий глава полиции Кубани полковник Юрий Кузнецов работал на этом посту с 2011 года, придя из Липецкой области вместе с новым тогда главой ГУВД края Владимиром Виневским. 3 мая 2018 года президент России своим указом отправил Кузнецова в отставку. Почти четыре месяца должность главного полицейского Кубани оставалось вакантной, и вот теперь последовало это назначение.

Сергей Воложинов в органах внутренних дел служит с 1995 года: начинал с должности оперуполномоченного подразделения по борьбе с преступлениями в сфере экономики и дорос до начальника управления. Как стало известно, новый руководитель кубанской полиции принимал участие в разработке стратегии противодействия коррупции в системе органов государственной власти Воронежской области.