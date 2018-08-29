Составлен портрет посещающего Крым туриста

Сервис путешествий Туту.ру составил портрет посещающего Крым туриста, а также проанализировал откуда чаще всего приезжают отдыхающие на полуостров.

Средняя стоимость авиабилетов в Крым традиционно самая дешевая в зимние месяцы, в частности, в феврале она была 4413 рубля. В период курортного сезона она максимальная и в июле достигала 8707 рублей. Отсюда популярность раннего бронирования. В среднем пассажиры, которые собираются отдохнуть в Крыму летом, покупают билеты за 50-60 дней, а зимой - за 10-12 дней до полета.

В зависимости от времени года меняется и портрет путешественника. Если в межсезонье это мужчины и женщины в возрасте 40-44 лет, то летом - 34-44 лет, причем многие едут в отпуск с детьми. Доля мужчин и женщин примерно одинаковая. Правда, в зимние месяцы мужчин отдыхает больше, чем женщин - около 57 процентов. Вероятно, это связано с тем, что мамы летят на отдых летом с детьми.

Больше всего туристов в Крым прилетает из Москвы и Санкт-Петербурга. Среди населения городов-миллионников отдых на полуострове также популярен у жителей Екатеринбурга, Казани, Ростова-на-Дону и Самары.

В нынешнем году вырос пассажиропоток из Красноярска, Уфы и Челябинска. Такие результаты обнародовал

С начала года Крым посетили уже 5,3 миллиона туристов. Это больше на миллион человек, чем за тот же период 2017 года.