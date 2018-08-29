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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Без видео не увидели

Ребенок выпал из окна детсада, а родителям сказали, что он получил травму на лестнице
Текст: Елена Мелихова ("Российская газета", Астрахань)
Российская газета - Федеральный выпуск №7654 (191)
Родители астраханских детсадовцев выступили за установку в группах дошкольных образовательных учреждений видеокамер с выходом в интернет. Чтобы в любой момент можно было увидеть, что происходит с ребенком, чем он занят и находятся ли дети под присмотром или предоставлены сами себе. Поводов для волнения в последнее время предостаточно.

Поводом для дискуссии послужил случай в астраханском детском саду N 38, в котором воспитанник выпал из окна. Педагоги о ЧП умолчали, сообщив родителям, что ребенок получил травму банально - на лестнице. Правда вскрылась благодаря записи с камеры наружного видеонаблюдения. Сейчас следователи проводят проверку.

Четырехлетние близнецы Артем и Артур Поркшеяны (имена изменены) посещали среднюю группу обычного муниципального садика. Как рассказывает их мама Карина, братья ходили в разные группы, в которых для них нашлось место.

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- Артем плохо разговаривает. Мы в этот сад стремились, так как там есть логопед . Очень надеялись на его помощь и на то, что занятия пойдут на пользу. Но после того, что произошло, сын и вовсе говорить перестал, - вздыхает астраханка.

Карина вспоминает, как в тот день ей позвонили воспитатели: "Забирайте Артема, он упал на лестнице, ногу повредил". И ни слова о том, что произошло на самом деле.

Несмотря на то что сам ребенок обстоятельства получения травмы пояснить не мог, родителей что-то насторожило. Да еще и одна из мамочек многозначно намекнула: мол, посмотрите запись...

Педагоги о ЧП умолчали. Правда вскрылась только благодаря видеозаписи

Чтобы получить доступ к камере наружного наблюдения, направленной аккурат на вход в детсад, пришлось писать заявление в полицию. Следователи ужаснулись, разглядев сам момент ЧП. На кадрах видно, как из открытого окна вылетает антимоскитная сетка, за ней головой вниз летит ребенок. Все происходит в считаные секунды.

- Несмотря на неоспоримые доказательства, воспитательница заявила, что никто из окон не падал. А ребенок споткнулся во время выхода на прогулку. Нянечка утверждала, что не в курсе. Хотя именно она поднимала сетку с земли.

В групповой комнате, со слов родителей, кровати стоят непосредственно у окон. Видимо, непоседа забрался на подоконник по ней. Но куда смотрели педагоги?

В Астрахани в детском саду четырехлетний мальчик выпал из окна

Сразу же после того, как ЧП вскрылось, та самая воспитательница написала заявление об увольнении. Заведующая также ушла с работы, а нянечка взяла больничный. Ну а родители теперь всерьез задумались над установкой камер не только во дворе детсада, но и в самих групповых комнатах.

Примечательно, что на официальном сайте образовательного учреждения, в котором произошло ЧП, есть информация, что детский сад N 38 не раз становился лучшим в городе. В 2009 году был включен в национальный реестр лучших дошкольных учреждений России. Наш девиз - "Здоровые, жизнерадостные дети, готовые к обучению в прогрессивной школе".

Кстати

В Астрахани произошел другой дикий случай в частном детском садике "Полина". Там малышей связывали во время "тихого часа" пеленками. Доказательством издевательств над детьми опять же стала видеозапись. На руководство детского сада завели уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, совершенное группой лиц по предварительному сговору в отношении несовершеннолетних".

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область Астрахань
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