Накануне учебного года МЧС проверило почти шесть сотен учебных учреждений полуострова на соблюдение правил пожарной безопасности. 70 процентов школ оборудованы системой противопожарной защиты.

По словам исполняющего обязанности заместителя начальника Главного управления МЧС России по РК Александра Козинца, 373 школы оборудованы системой противопожарной защиты - автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения эвакуации людей, в том числе в 60-ти заканчивается монтаж и ведутся пуско-наладочные работы.

- Все школы на территории Республики Крым приняты к новому учебному году. Однако есть проблемы у 212 объектов. Это отсутствие систем противопожарной защиты либо их нерабочее состояние, отсутствие систем оповещения об эвакуации людей, а также огнезащитной обработки конструкций, - рассказал Козинец.

Сложная ситуация в школах Ленинского района и Керчи. В таких учебных заведениях создаются добровольные пожарные дружины, в которых дежурят сотрудники школы, а также удвоен запас средств пожаротушения.

Александр Козинец подчеркнул, что согласно республиканской программе, все учреждения образования будут оборудованы системами противопожарной безопасности к 2021 году.

В целом же с 2014 года значительно увеличилось число школ в Крыму, оборудованных необходимыми системами пожарной безопасности, - с 5 до 60 процентов.

В этом году, по данным министерства образования РК, в первый класс пойдет рекордное число детей - более 23 тысяч. Только в Симферополе количество учащихся школ выросло на 1,1 тысячу - до 5,5 тысячи человек. Всего же в крымских школах День знаний отметят 209 тысяч учеников.

Кстати

За несколько дней до начала учебного года депутаты Госсовета РК решили выделить миллиард рублей на ремонт школам и детским садам, которые не получили лицензию. Таких образовательных учреждений в республике 21, Рос­потребнадзор выдал им отрицательные заключения. Причины - отсутствие спортивного зала, горячей воды, протекание кровли, не работает вентиляция в пищеблоке. А также неудовлетворительное состояние фасадов зданий и игровых площадок.

Без лицензии остались школа №18 в Евпатории, школа №21 в Симферополе, Краснокаменская средняя школа в Ялте, три школы в Джанкойском районе и другие. А также 15 детских садов, пять из которых находятся в Сакском районе и четыре в Саках. 1 сентября они не смогут начать работу.

Как пояснили "РГ" в министерстве образования РК, крымские власти инициируют продление срока лицензирования учебных учреждений на один год - до 1 сентября 2019 года.

Сейчас этот законопроект находится на рассмотрении в Госдуме РФ. По закону все школы и детские сады Крыма должны были получить лицензии до 1 сентября 2018 года, но не все смогли это сделать, поскольку требуются серьезные материальные вложения.

В министерстве образования надеются, что Госдума поддержит инициативу Крыма. До тех пор, пока не продлят срок лицензирования, дети будут учиться в других школах.

