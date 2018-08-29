По словам исполняющего обязанности заместителя начальника Главного управления МЧС России по РК Александра Козинца, 373 школы оборудованы системой противопожарной защиты - автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения эвакуации людей, в том числе в 60-ти заканчивается монтаж и ведутся пуско-наладочные работы.
- Все школы на территории Республики Крым приняты к новому учебному году. Однако есть проблемы у 212 объектов. Это отсутствие систем противопожарной защиты либо их нерабочее состояние, отсутствие систем оповещения об эвакуации людей, а также огнезащитной обработки конструкций, - рассказал Козинец.
Сложная ситуация в школах Ленинского района и Керчи. В таких учебных заведениях создаются добровольные пожарные дружины, в которых дежурят сотрудники школы, а также удвоен запас средств пожаротушения.
Александр Козинец подчеркнул, что согласно республиканской программе, все учреждения образования будут оборудованы системами противопожарной безопасности к 2021 году.
В целом же с 2014 года значительно увеличилось число школ в Крыму, оборудованных необходимыми системами пожарной безопасности, - с 5 до 60 процентов.
В этом году, по данным министерства образования РК, в первый класс пойдет рекордное число детей - более 23 тысяч. Только в Симферополе количество учащихся школ выросло на 1,1 тысячу - до 5,5 тысячи человек. Всего же в крымских школах День знаний отметят 209 тысяч учеников.
Кстати
За несколько дней до начала учебного года депутаты Госсовета РК решили выделить миллиард рублей на ремонт школам и детским садам, которые не получили лицензию. Таких образовательных учреждений в республике 21, Роспотребнадзор выдал им отрицательные заключения. Причины - отсутствие спортивного зала, горячей воды, протекание кровли, не работает вентиляция в пищеблоке. А также неудовлетворительное состояние фасадов зданий и игровых площадок.
Без лицензии остались школа №18 в Евпатории, школа №21 в Симферополе, Краснокаменская средняя школа в Ялте, три школы в Джанкойском районе и другие. А также 15 детских садов, пять из которых находятся в Сакском районе и четыре в Саках. 1 сентября они не смогут начать работу.
Как пояснили "РГ" в министерстве образования РК, крымские власти инициируют продление срока лицензирования учебных учреждений на один год - до 1 сентября 2019 года.
Сейчас этот законопроект находится на рассмотрении в Госдуме РФ. По закону все школы и детские сады Крыма должны были получить лицензии до 1 сентября 2018 года, но не все смогли это сделать, поскольку требуются серьезные материальные вложения.
В министерстве образования надеются, что Госдума поддержит инициативу Крыма. До тех пор, пока не продлят срок лицензирования, дети будут учиться в других школах.