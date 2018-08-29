Югорчане приняли участие в фестивале национальных литератур народов РФ

В Казани в эти дни проходит второй фестиваль национальных литератур народов России. В нем принимает участие и делегация из Югры.

В программе всероссийского культурного форума - концерт фольклорных коллективов, певцов, сказителей, карнавал национальных литератур, презентация детской литературы, интерактивные занятия для детей, презентации книг, творческие встречи с авторами, лекции, мастер-классы, выступления национальных старейшин.

Оргкомитет пригласил для участия в фестивале заслуженного работника культуры России, члена Союза писателей РФ, югорскую сказительницу Марию Волдину и заведующую научно-исследовательским отделом обско-угорских литератур Обско-угорского института прикладных исследований и разработок Светлану Динисламову.

Отметим, сегодня в России существует около 100 письменных языков, 59 из которых литературные - на них создаются художественные произведения, издаются книги и журналы. Задача фестиваля - популяризировать и поддерживать национальные языки и литературу.

Для популяризации литературы, в том числе и произведений писателей из числа коренных народов Севера в Югре, создан особый литературный информационный ресурс - информационно-справочный портал "Югра литературная". Адрес портала в сети интернет: www.ugralit.okrlib.ru.

Разработчиком литературного сайта является государственная библиотека Югры. Портал "Югра литературная" позволяет пользователям получать полную информацию о творчестве писателей Югры, книжных новинках, литературных мероприятиях и юбилеях авторов, о деятельности общественных организаций писателей, литературных объединений, а также писателей, не входящих в состав творческих союзов.

Сегодня портал "Югра литературная" содержит информацию о 42 писателях Югры - членах Ханты-Мансийской окружной писательской организации "Союза писателей России". Для пользователей доступны 182 оцифрованных произведения авторов.

На портале "Югра литературная" представлена информация о двух общественных организациях писателей и семи литературных объединениях округа. Проект способствует установлению партнерских связей между писателями и их читателями. Планируется дополнить портал информацией об общественных организациях и творческих союзах писателей, литературных объединениях, а также писателях Югры, не входящих в состав творческих союзов.