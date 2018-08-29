Проблема неисполнения государственных и муниципальных контрактов до сих пор остро стоит в Свердловской области. Очередной повод убедиться в этом - возбужденное недавно уголовное дело против чиновников администрации Верхнего Тагила по статье о злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, муниципалитет оплатил подрядчику фактически не выполненные работы. В итоге объект (детсад), который должны были сдать в эксплуатацию еще осенью 2015-го, до сих пор не достроен.

Три года назад администрация города и ныне ликвидированная строительная компаниея "Строймонтаж Урал-2000" заключили муниципальный контракт на строительство детсада на 270 мест. Общая стоимость объекта оценивалась в 159 миллионов рублей, выделенных из областного и местного бюджетов. Проведенная двумя годами позже прокурорская проверка выявила многочисленные финансовые нарушения: факты оплаты невыполненных работ, скрытого авансирования, подмены одних видов работ другими. В общей сложности администрация переплатила подрядчику 19 миллионов рублей, считают в ведомстве.

У подрядчика версия противоположная. Как утверждает представитель фирмы Денис Чуприянов, заказчик не оплачивал работу вовремя - срок задержки достигал 2,5 месяца. Компании нечем было рассчитываться с работниками, из-за этого строители ушли с объекта.

- В какой-то момент там остался один человек, охранник. Потом деньги частично выплатили, затем снова пошли задержки. Поэтому тот контракт был разорван. Сейчас я работаю в другой компании и тоже столкнулся с недобросовестностью заказчика, - рассказал "РГ" Чуприянов.

Его нынешняя фирма в 2017 году заключила контракт на завершение строительства детского сада на 150 мест в поселке Юшала Тугулымского района. В ноябре того же года заказчик вынес решение об одностороннем отказе от исполнения контракта из-за того, что работы на объекте прекратились. Подрядчик объяснял письменно, что не мог их выполнить, поскольку отсутствовали необходимые материалы и оборудование. Тем не менее в апреле 2018 года администрация Тугулымского городского округа провела повторный аукцион на те же виды работ, но сумма уже значительно увеличилась. Теперь компания Чуприянова пытается оспорить расторжение контракта, пишет обращения во все инстанции.

Пару лет назад проблема просроченной задолженности муниципальных и госзаказчиков перед исполнителями контрактов стояла необычайно остро, причем по всей стране. Свердловская область тогда значилась в числе регионов-лидеров антирейтинга, больше всех задолжавших поставщикам товаров и услуг для государственных и муниципальных нужд: на 1 марта 2017-го задолженность достигала здесь 1,3 миллиарда рублей. После того как вопрос поставили на контроль в Генпрокуратуре, с бизнесом начали постепенно расплачиваться, и уже к концу прошлого года миллиардные долги были погашены.

Основная проблема, с которой сталкиваются подрядчики, все та же - отсутствие оплаты в срок

Сегодня, как отмечают в областной прокуратуре, подобные ситуации есть, но они единичны. "Системные нарушения со стороны заказчиков, препятствующие исполнению государственных и муниципальных контрактов на строительство социальных объектов, отсутствуют. Конфликты между заказчиком и подрядчиком индивидуальны, в основном они связаны с качеством и объемом выполненных работ. Это свидетельствует о наличии гражданско-правовых споров, которые подлежат разрешению в суде", - ответили на запрос "РГ" в пресс-службе надзорного ведомства.

Предприниматели, выполняющие госконтракты, считают, что подобные споры возникают неизбежно, поскольку конкурсная документация сплошь и рядом со-ставляется неграмотно. Реальный объем работ часто оказывается гораздо больше того, который готов оплатить заказчик.

- Я сталкивался с тем, что проекты выполняются неграмотно, порой даже без выезда на объект, из кабинета. Сметы не соответствуют тому, что нужно сделать в действительности. Поэтому приходится добиваться заключения допсоглашений, чтобы работу сверх плана нам тоже оплатили. Может, мы бы и отказались от договора, но деньги на обеспечение заявки и контракта уже потрачены, так что приходится биться до последнего, - рассказывает владелец строительной компании из Березовского Илгиз Акберов.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Свердловской области Елена Артюх подтверждает: жалобы бизнеса на работу с государственными и муниципальными заказчиками до сих пор приходят очень часто. В прошлом году их было 16,4 процента от общего числа обращений, в первом полугодии нынешнего - 13,3. Да, снижение налицо, но не кардинальное.

Основная проблема, с которой сталкиваются подрядчики, все та же - отсутствие оплаты в срок. Правда, классических ситуаций, когда акты приема-передачи подписаны, а денег все равно нет, стало меньше. Но появились другие уловки.

- Все чаще представители заказчика уклоняются от подписания документов, на основании которых исполнитель сможет требовать оплату. Заказчик обычно аргументирует это тем, что не согласен с качеством и объемом выполненных работ, но письменных подтверждений тому не предоставляет. Выходом из этой ситуации я считаю четкое соблюдение правила: если не подписываешь акты - аргументируй письменно. Иначе налицо злоупотребление правом, - резюмирует Елена Артюх.

По ее мнению, при ведомствах должны быть созданы конфликтные комиссии, разбирающие споры между заказчиками и исполнителями контрактов, не доводя дело до суда. С таким предложением она обращалась к губернатору Свердловской области еще в 2015 году, но с тех пор ничего не изменилось. Пока что исполнитель только в суде может признать расторжение договора незаконным и оспорить внесение своей компании в реестр недобросовестных поставщиков.

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Анастасия Мануйлова, помощник прокурора Свердловской области по связям с общественностью и СМИ:

- Общий объем задолженности заказчиков Свердловской области по исполненным государственным и муниципальным контрактам на 1 августа 2018 года составляет 260 миллионов рублей. Значительную роль в ее сокращении сыграл тот факт, что с 6 августа прошлого года КоАП был дополнен статьей, предусматривающей ответственность за нарушение должностным лицом срока и порядка оплаты товаров, работ и услуг при осуществлении закупок - вплоть до дисквалификации при совершении повторного правонарушения. У прокуратуры Свердловской области выработана практика привлечения должностных лиц заказчика к административной ответственности по этой статье.