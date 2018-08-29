Приставы компенсируют жительнице Зауралья сорванный отпуск

По решению Курганского областного суда служба судебных приставов выплатит не поехавшей в отпуск женщине 97633 рубля.

В декабре 2017 года местная жительница приобрела на себя, мужа и внучку путевку в Дубай. Она обошлась женщине в 125000 рублей. Но в день отправления в екатеринбургском аэропорту Кольцово ей запретили вылет из страны: по решению судебных приставов гражданке было запрещено покидать государство шесть месяцев из-за задолженности в 31883 рубля.

Однако выяснилось, что женщина погасила штраф еще за три месяца до вылета за границу. Судебные приставы дважды выносили решение об отмене ограничения выезда, но оба раза допускали в постановлении ошибки. Из-за этого "должница" так и не смогла отправиться в отпуск.

Она обратилась в суд, с целью взыскать с приставов 254686 рублей. В эту сумму вошли расходы на нотариуса, госпошлину, билеты, моральный ущерб.

В мае 2018 года состоялся суд. По решению суда исковые требования были удовлетворены частично. Суд обязал службу судебных приставов выплатить пострадавшей 97633 рубля. Федеральная служба судебных приставов подала апелляцию, но Курганский областной суд ее отклонил.