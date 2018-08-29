Россия и Доминика откажутся от виз

Правительство России одобрило проект соглашения о взаимном отказе от виз с карибским островным государством Доминика. Об этом говорится в опубликованном на сайте кабмина распоряжении.

Проект соглашения вводит безвизовый режим поездок в Доминику на срок до 90 дней в течение каждого периода в 180 дней для граждан России. Аналогичный порядок предусмотрен для граждан Содружества Доминики при посещении России.

Как сообщается на сайте правительства, "реализация соглашения, в случае его подписания, будет способствовать дальнейшему развитию контактов между гражданами России и Содружества Доминики, увеличению количества взаимных поездок с деловыми и туристическими целями".

