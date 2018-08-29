Россиянин заплатил 450 евро штрафа за купание в фонтане в Риме

Российский турист был оштрафован за купание в фонтане Треви в Риме. Сорокалетний нарушитель заплатил 450 евро.

Как сообщает Wanted in Rome, купание в фонтане XVIII века пользуется популярностью у туристов со всего мира. Двух 50-летних американцев оштрафовали за подобные действия 26 августа. Ранее сообщалось о канадской паре, которая погрузилась в воду со второй попытки. Всех нарушителей тоже оштрафовали на 450 евро.

Также в этом месяце возле достопримечательности произошла драка между семьями туристок из США и Голландии, которые не поделили место для идеального селфи.

Фонтан Треви был построен в 1732-1762 годах. Он примыкает к фасаду Палаццо Поли, второй этаж которого в 30-х годах 19 века снимала русская княгиня Зинаида Волконская.