Синоптики назвали последний жаркий день в этом году

Сегодня последний жаркий день в Центральной России, сообщила "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

В среду в Москве температура будет 25-30 градусов, а потом уже пойдет на снижение.

В четверг через столицу пройдет циклон. Со второй половины дня 30 августа и в ночь на 31 августа пройдут кратковременные дожди и грозы, но температура все еще будет держаться на уровне 27 градусов. А уже в пятницу она резко понизится до 19-24 градусов, погода будет с дождями, грозами и порывами ветра.

Погода ухудшится и в других регионах. В последние ночи августа будет морозно в Архангельской области и Ненецком округе, здесь ожидаются заморозки до 1-2 градусов.

На юге Европейской территории 30-31 августа пройдут кратковременные дожди с грозами. Аномальное тепло прогнозируют синоптики в Крыму - до 30-35 градусов, что на семь градусов выше нормы. Жара продлится здесь до 2 сентября.

В Калмыкии 29-30 числа пройдет пыльная буря с ветром до 20 метров в секунду.

На Урале температура пойдет вверх, а на юге западной Сибири (в Омской, Томской, Новосибирской областях, республике Алтай и Алтайском крае), напротив, похолодает.

Сильные ливневые дожди пройдут в Бурятии. Также интенсивные осадки ожидаются 29-30 августа на юге Хабаровского края, а 30 августа в Приморском крае.

На Дальнем Востоке уже морозно. В Ханты-Мансийском округе в последние ночи августа температура опустится до -4 градусов. А в Магаданской области и Камчатском крае до -7 градусов. Это опасно для сельскохозугодий, на которых как раз идет уборка урожая.