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Рубрика: Экономика

Созданы условия для подорожания золота и рубля

Текст: Георгий Панин
Владимир Рожанковский, эксперт "Международного финансового центра", специально для "Российской газеты":

В центре внимания рынка 29 августа окажутся второе предварительное значение ВВП США и традиционно для среды - отчет минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов. Говоря о последнем, аналитики уже просто слагают легенды по поводу волатильности этого индикатора.

Как показывает консенсус-прогноз, ожидается его очередное падение на полмиллиона баррелей сырой нефти. Хотя "по плану", после существенной просадки по факту предыдущего аналогичного отчета, настала очередь увидеть хороший рост запасов. Он, по логике вещей, должен привести к коррекции цен на нефть и курсов сырьевых валют - в частности, рубля.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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Что касается ВВП, то это - хороший индикатор для США в отличие от инфляции (по факту - дезинфляции), опережающих индикаторов или, скажем, личных доходов и расходов. Хорошие данные ВВП США во втором чтении могут вновь поднять курс доллара и, соответственно, скорректировать мировые валюты против доллара. Получаем, что в базовом сценарии шансы на ослабление рубля в среду вечером выглядят более предпочтительными. Существенной просадки, впрочем, мы не ожидаем. Скорее всего, вновь упремся в локальный потолок вблизи отметки 68,70 рубля за доллар, от которого в четверг привычно будем дрейфовать вниз в сторону укрепления отечественной валюты.

При обсуждении главных событий за океаном Россия последние дни практически не упоминалась. Основные информационные потоки в основном концентрировались вокруг нового этапа торговых войн между США и Китаем. Это заставило Дональда Трампа одобрить субсидии американским фермерам, пострадавшим от китайских контрсанкций, на сумму 4,8 миллиарда долларов. И начавшаяся умеренная коррекция в американском долларе открыла путь к синхронному удорожанию большого спектра всевозможных рыночных активов, начиная валютами развивающихся рынков, столь беспощадно и во-многом беспричинно "избитыми" на прошлой неделе, и заканчивая золотом.

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости
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В итоге валютный рынок вряд ли найдет причины для продолжения распродаж в рубле после локальной просадки в среду. И российская валюта закончит неделю, скорее всего, вблизи своих новых уровней равновесия - 67,50-67,70 к доллару, или 78,70-79,00 рублей за евро. Помимо темы санкций, российских трейдеров будет продолжать волновать тема присутствия ЦБ РФ на торгах долларом, которое в прошедший четверг оказало ощутимое дополнительное (помимо обсуждения нового раунда санкций) давление на российскую валюту.

Экономика Финансы Валютный рынок Курс рубля
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