Спрос россиян на паспортные программы Кипра и Мальты вырос на 40%

По итогам 8 месяцев 2018 года число заявок россиян на покупку жилой и коммерческой недвижимости для получения гражданства Мальты и Кипра увеличилось на 40%, сообщили специалисты департамента зарубежной недвижимости компании Knight Frank.

На паспортную программу Мальты по неофициальным данным подано более 1 600 заявлений из 1 800 возможных. Программа была запущена в 2014 году и рассчитана на 10 лет. На Кипре за 7 месяцев 2018 года было продано 5,4 тысячи объектов недвижимости, что на четверть больше, чем годом ранее.

Мальтийская программа позволяет получить гражданство тем, кто внес вклад в Национальный фонд страны в размере 650 тысяч евро и произвел инвестиции в размере 150 тысяч евро в утвержденные финансовые инструменты со сроком владения не менее пяти лет. Также заявитель должен приобрести недвижимость на сумму не меньше 350 тысяч евро или арендовать, но не дешевле 16 тысяч евро в год.

За паспорт Кипра придется отдать не меньше двух миллионов евро, из которых не менее полумиллиона - это недвижимость.