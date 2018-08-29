Трамп призвал ФБР принять меры в связи со взломом почты Клинтон

ФБР и минюст США должны принять меры в связи с сообщениями о том, что личная переписка экс-госсекретаря Хиллари Клинтон была перехвачена китайской компанией. С таким призывом на своей странице в Twitter выступил американский президент Дональд Трамп.

По его словам, электронные письма Клинтон, многие из которых "содержали секретную информацию, были взломаны Китаем". "Следующий шаг лучше бы был со стороны ФБР и минюста, в противном случае, после всех других их ошибок, доверие к ним уйдет навсегда", - написал хозяин Белого дома.

О том, что легально действующая в Вашингтоне китайская компания смогла внедриться в персональный сервер Клинтон, во вторник сообщил The Daily Caller. По его данным, хакеры внедрили код, позволявший автоматически копировать переписку по электронной почте в то время, когда госсекретарь работала из своего дома.