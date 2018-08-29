Тысячи пчел атаковали центр Манхэттена

Рой пчел во вторник напал на торговую палатку с хот-догами в центре Манхэттена. Полиция Нью-Йорка вынуждена была перекрыть часть улицы.

"Не бойтесь, ньюйоркцы и туристы, - написал в Twitter начальник полиции города Джеймс О'Нил. - Мидтаун Манхэттена "жужжит" о способности полиции Нью-Йорка быть многопрофильной организацией… С роем пчел на Таймс-Сквер мы обращаемся гуманно и безопасно".

В интернете вскоре появились фотографии и видеозаписи "нападения". В результате инцидента никто не пострадал, передает РИА Новости.

Предположительно, палатку атаковали десятки тысяч насекомых. Они, по словам специалистов, вероятно, покинули старый улей из-за жары в городе. Полиция намерена переместить пчел в новый дом.