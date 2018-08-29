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Участница Spice Girls стала лечиться от чрезмерного пристрастия к сексу

Новость 29.08.2018, 13:29 | Текст: Олег Усков
Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

43-летняя британская певица, актриса и телеведущая Мелани Браун, Mel B, "Страшилка Спайс" из группы Spice Girls, приняла обдуманное решение лечь на несколько недель в реабилитационную клинику, чтобы попытаться избавиться от т.н. "сексоголизма" - нездоровой зависимости от секса. Плюс - на повестке дня и проблемы с алкоголем. 

Фото: AFP/ MAGNUS JOHANSSON
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Обо всем этом она сама рассказала The Sun, сообщив, что последние полгода пыталась "заглушить боль", утопив ее в алкоголе, что лишь усугубило психологические проблемы, вызванные разводом с супругом-продюсером, за которым была замужем десять лет.

При этом некий инсайдер, близкий друг "Страшилки", поддал жару, доложив, что Мел реально несло, она буквально помешалась на сексе и могла менять по нескольку (до трех) половых партнеров за день. Чему виной посттравматический синдром.

Браун ляжет в один из британских центров в следующем месяце, уверяя, что полностью осознала свои проблемы.

Мелани Джанин Браун Бентон родилась в 1975-м в Лидсе, Англия. Музыкой начала заниматься в десять лет - с игры на ударных. В 93-м вошла в состав Spice Girls. После распада коллектива занялась сольной карьерой, записав два альбома. Встречалась с актером Эдди Мёрфи, от которого уже после расставания родила дочь.

Как актриса дебютировала на экранах в 1993-м - в британской "мыльной опере" "Улица Коронации", далее сыграв в "Тайном дневнике девушки по вызову", "Черном Динамите", так далее. Кроме того, выступала в роли продюсера.

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