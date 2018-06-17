Видео: Spice Girls все-таки воссоединятся. И снимут мультфильм

Объемы суеты, царящей последние месяцы вокруг предполагаемого объединения в полном составе самой известной "девчачьей" поп-группы в истории - SpiceGirls- таковы, что уже практически нет сомнений: реюниону - быть.

И менеджеры таким образом просто подогревают ажиотаж, раз за разом сообщая, что то Виктория "Пош Спайс" Бекхэм согласна на объединение, то не согласна, то опять согласна...

В этот раз сведения следующие: коллектив все-таки воссоединится. Сразу после того, как выйдет анонсированный ранее посвященный группе анимационный фильм. Где они выступят в образах супергероинь и озвучат своих персонажей.

При этом подчеркивается: одним фильмом дело не ограничится, и все может разрастись до масштабной франшизы.

42-летняя певица и актриса Эмма "Бэби Спайс" Бантон, участница группы, уточнила, что не уверена насчет большого гастрольного турне, но несколько концертов они дадут совершенно точно. И Виктория во всем этом будет задействована "так или иначе".

Коллектив Spice Girls был образован в Лондоне в 1994 году - девчонок подобрали по объявлению. Через два года вышел дебютный сингл Wannabe, в ноябре 1996-го - альбом Spice.

В 1997-м на экранах появился мюзикл Spice World, получивший разгромные рецензии. Еще через год Джерри Холлиуэл внезапно покинула группу и занялась сольной деятельностью. В том же году коллектив, ставший квартетом, окончательно распался.

Ранее в прессе появилась информация, что Питт и Джоли тоже передумали передумывать - через некоторое время после того, как передумали.