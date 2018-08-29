Ученые рассказали о влиянии отпуска на продолжительность жизни

Медики из Европейского кардиологического общества подвели итоги 50-летнего наблюдения за 1,2 тысячи человек и пришли к выводу, что длительный отпуск уменьшает риск развития заболеваний сердца и продлевает жизнь. Так, например, бизнесмены, тратившие на отпуск три недели в году или меньше, умирали на 37% чаще тех, кто отдыхал целый месяц.

Причем среди первых были в том числе люди, отказавшиеся от вредных привычек, правильно питающиеся и физически подготовленные, передает РИА Новости.

По словам Тимо Страндберга из Университета Хельсинки (Финляндия), здоровый образ жизни не сможет компенсировать организму остутствие продолжительного отдыха.

- ЗОЖ и хорошая еда не заменят вам полноценный отпуск, который помогает снять стресс и поправить здоровье сердца. Особенно это заметно среди мужчин, - говорит исследователь.

Ученые напомнили, что ежегодно от инфарктов, инсультов и хронической сердечной недостаточности в мире умирают около 17 миллионов человек.

Между тем

Согласно опросу социологов Superjob, 47% россиян твердо решили не брать отпуск летом 2018 года и планируют работать круглый год без паузы, что является рекордом. В прошлом году трудоголиков было на 6% меньше.