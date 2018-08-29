Украина решила купить у США комплексы ПВО

Киев подал в Вашингтон запрос на покупку систем противовоздушной обороны. Такое заявление сделал чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Валерий Чалый.

Один комплекс стоит 750 млн долларов. Их для нужд украинской армии планируется приобрести не менее трех.

"Наши потребности следующего периода, на мой взгляд, это морское пространство, военно-воздушное пространство; это то, без чего мы просто не сможем обеспечить оборону страны", - приводит РИА Новости слова Чалого. Дипломат добавил, что Киев также нуждается в беспилотниках, контрбатарейных радарах и контрснайперских системах.

Ранее в МИД РФ заявили, что поставки вооружений Киеву подталкивают украинские власти к реализации силового сценария в Донбассе.

"Поставка любых вооружений сейчас, подчеркивание того, что они открывают какие-то новые каналы поставок вооружений, по сути дела поощряет, прежде всего, воинственное крыло в Киеве, подталкивает на силовой сценарий. В этом вся опасность", - отметили в ведомстве.