В Японии запустили тестовые поставки товаров в Россию по Транссибу

В японском городе Иокогама прошла церемония запуска пробных поставок товаров из Японии в Россию с использованием морского сообщения и Транссибирской железнодорожной магистрали, сообщает ТАСС.

"Транспортное ведомство Японии и РЖД провели огромную работу по созданию и подготовке этого проекта", - сказал заместитель министра экономического развития РФ Сергей Горьков.

Транссиб обладает большим потенциалом развития как для РФ, так и для Японии, отметил заместитель министра государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии Тосихиро Мацумото. "Надеюсь, что мы достигнем более глубокого понимания между перевозчиками двух стран в процессе реализации этого пилотного проекта", - отметил он.

В тестовое путешествие был отправлен контейнер, оснащенный датчиками температуры, уровня влажности и вибрации. Он должен прибыть в пункт назначения - подмосковный город Химки - 1 сентября.

Следующий контейнер будет отправлен из Японии 31 августа. Он прибудет на станцию Силикатная в Московской области.

Контейнеры проходят путь морем от порта Иокогама до Владивостока и дальше по территории России следуют по Транссибирской магистрали.

Тестовое использование этого маршрута будет продолжено до конца 2018 года. После этого будут рассмотрены результаты пилотного проекта и подведены итоги. Затем будет принято решение об использовании маршрута на постоянной основе.

Новый маршрут существенно сэкономит время грузов в пути. Сейчас они проходят по южному морскому пути через Индийский океан и Средиземное море. Путь занимает около 60 дней. Использование железной дороги сокращает время доставки грузов до 20-27 дней. Стоимость доставки при этом снижается вдвое.