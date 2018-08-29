В Киеве фанаты "Динамо" жестоко избили голландских болельщиков

Прибывшие на матч "Динамо" (К) - "Аякс" голландские болельщики были жестоко избиты в украинской столице, сообщает Спорт-Экспресс.

Напомним, что команды играли ответный матч 4-го квалификационного тура Лиги чемпионов, и после поражения 1:3 в Амстердаме киевлянам не удалось отыграться. Матч закончился вничью 0:0 и, строго говоря, к победе в нем были ближе гости, не реализовавшие пенальти в середине 1-го тайма.

Сообщается, что перед матчем в одном из киевских пабов в Печерском районе Киева местные фанаты напали на голландских болельщиков.

Число пострадавших в столкновении уточняется, на месте работает следственная группа.