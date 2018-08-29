В Китае роботов наняли воспитателями в детские сады

Китайские дети решают задачу, поставленную их новым воспитателем - роботом с круглой "головой" и "лицом" с сенсорным экраном. Такую картину теперь можно наблюдать в некоторых детских садах КНР, передает AFP.

60-сантиметровый робот по прозвищу Киэко уже используется в 600 детских садах в Китае. Он рассказывает детям различные истории и сказки, а также предлагает решить упражнения. Андроид передвигается на маленьких колесах. Его встроенные камеры используются для определения местоположения и записи видео. Он эмоционально реагирует на каждый правильный детский ответ, моргая глазами на лице в виде красных сердец. Роботы Киэко стоимостью в 10 000 юаней (1280 евро), это ежемесячная зарплата китайского учителя, как шутят наблюдатели, не просят увеличения оклада и имеют никаких льгот.

"Что мне больше всего нравится в этих роботах, так это то, что они более эмоционально стабильны, чем люди", - сказала одна из директоров детского сада в КНР.

В Китае роботы уже доставляют гражданам покупки, сопровождают пожилых людей на улице или дают разъяснения по вопросам законодательства. Помимо китайских детских садов, производитель роботов Кико надеется продавать свою продукцию в других азиатских странах. В настоящее время Пекин инвестирует в искусственный интеллект в рамках своей программы "Сделано в Китае 2025", направленной на развитие высокотехнологичной отрасли.

По данным Международной федерации робототехники, Китай уже является самой продвинутой в плане использования роботов страной в мире, которая задействует самые передовые технологии: на ее заводах "трудятся" 340 тысяч андроидов.

В прошлом году китайский рынок сервисных роботов (от медицинского оборудования до автоматических пылесосов) оценивался в 1,32 миллиарда долларов. Ожидается, что к 2022 году он вырастет до 4,9 миллиарда долларов, сообщает BeijingInst ResearchIn China.

В Пекине на днях закончилась международная конференция по робототехнике. На выставке показывали роботов-хирургов или другие экспонаты, способные играть в бадминтон или на барабанах. Одна из китайских фирм даже представила ультрареалистичных роботов, которые могут разговаривать, активировать посудомоечную машину, иметь различные варианты мимики.