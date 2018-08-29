В Минпромторге рассказали о новом мотоцикле проекта "Кортеж"

Мотоцикл проекта Aurus будет полностью электрическим. По дизайну он будет вписан в общую линейку других транспортных средств проекта "Кортеж", заявил в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

В серийное производство его планируется запустить не ранее 2020 года.

Министр также отметил, что создание мотоцикла - не первоочередная задача. В приоритете создание линейки автомобилей, которая будет состоять из седана, лимузина, минивэна и внедорожника.

Семейство автомобилей "Кортеж" - это линейка машин класса "люкс" для первых лиц государства. Проект реализуется госинститутом НАМИ при содействии группы Sollers Вадима Швецова и зарубежных партнеров. Впервые автомобиль этой линейки был представлен широкой публике на инаугурации президента России 7 мая, первым пассажиром лимузина "Кортеж" стал Владимир Путин. Машины семейства "Кортеж" планируется запустить в свободную продажу, на рынке они появятся под брендом Aurus.