В НАТО оценили мощь российской эскадры у берегов Сирии

В НАТО констатируют увеличение числа российских боевых кораблей у берегов Сирии. Россия "направила значительные морские силы в Средиземное море, включая несколько кораблей, оснащенных новыми крылатыми ракетами".

Об этом говорится в заявлении официального представителя организации Оаны Лунгеску для израильской газеты "Haaretz", пишет "Интерфакс".

НАТО не будет строить предположений о намерениях российского флота, важнее, чтобы все силы в регионе проявляли сдержанность и не допускали ухудшения гуманитарной ситуации в Сирии, подчеркнула Лунгеску. Она также напомнила, что альянс не действует в САР, но поддерживает усилия ООН по политическому урегулированию кризиса в этой стране.

Ранее газета "Haaretz" сообщала, что на фоне угрозы США нанести удар по Сирии, Россия нарастила свою военно-морскую группировку в Средиземном море, доведя общее количество боевых кораблей до 19.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что террористы готовят провокацию в Сирии, чтобы затем обвинить правительственные силы САР в использовании химоружия против мирных жителей. Западная коалиция во главе с США планируют использовать эту провокацию как предлог для нанесения удара.

По словам генерал-майора, 25 августа в Средиземное море вошел эсминец ВМС США "Росс" с крылатыми ракетами "Томагавк", радиус действия которых позволяет нанести удары по всей территории Сирии. Ранее, в Персидский залив прибыл американский эсминец "Салливанс", а на авиабазу "Эль-Удейд" в Катаре был переброшен стратегический бомбардировщик В-1В ВВС США.