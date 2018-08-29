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29.08.2018 13:10
Рубрика: Спорт

Вячеслав Быков: Двухочковая система - искусственная мера

Текст: Илья Соболев
Экс-наставник сборной России Вячеслав Быков прокомментировал "РГ" возможный переход Континентальной хоккейной лиги на двухочковую систему, начиная с сезона 2018/2019.

Вячеслав Быков: В принципе, это не новая штука. Мы ведь уже играли по такой системе. Думаю, причина в большом отрыве лидерской группы от остальных. Это и предопределило идею перехода на двухочковую систему. На мой взгляд, нужно улучшать механизмы, которые могли бы нивелировать разницу в классе.

Фото: РИА Новости
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Двухочковая система реально поможет?

Вячеслав Быков: Эта мера искусственная. Важно, чтобы вся система работала таким образом, чтобы команды из нижней части таблицы старались как можно быстрее и по экономике, и по игровым качествам приблизиться к ведущим клубам. А это - искусственная мера, направленная на то, чтобы хоть как-то сгладить пропасть между командами.

Есть мнение, что двухочковая система дает определенный простор для организации "договорняков".

Вячеслав Быков: Я начинал играть в хоккей в 70-х, уехал в 90-м. За все это время ни разу не участвовал в договорных матчах. Не знаю, существовали они или существуют ли сейчас. Я все же верю в чистоту нашего спорта.

Напомним, с инициативой перехода на новую систему подсчета очков выступила Федерация хоккея России. Окончательное решение по этому вопросу будет принято 31 августа на заочном голосовании Совета директоров КХЛ.

Спорт Хоккей Чемпионат КХЛ (Континентальная лига)
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