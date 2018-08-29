Вячеслав Быков: Двухочковая система - искусственная мера

Экс-наставник сборной России Вячеслав Быков прокомментировал "РГ" возможный переход Континентальной хоккейной лиги на двухочковую систему, начиная с сезона 2018/2019.

Вячеслав Быков: В принципе, это не новая штука. Мы ведь уже играли по такой системе. Думаю, причина в большом отрыве лидерской группы от остальных. Это и предопределило идею перехода на двухочковую систему. На мой взгляд, нужно улучшать механизмы, которые могли бы нивелировать разницу в классе.

Двухочковая система реально поможет?



Вячеслав Быков: Эта мера искусственная. Важно, чтобы вся система работала таким образом, чтобы команды из нижней части таблицы старались как можно быстрее и по экономике, и по игровым качествам приблизиться к ведущим клубам. А это - искусственная мера, направленная на то, чтобы хоть как-то сгладить пропасть между командами.

Есть мнение, что двухочковая система дает определенный простор для организации "договорняков".



Вячеслав Быков: Я начинал играть в хоккей в 70-х, уехал в 90-м. За все это время ни разу не участвовал в договорных матчах. Не знаю, существовали они или существуют ли сейчас. Я все же верю в чистоту нашего спорта.

Напомним, с инициативой перехода на новую систему подсчета очков выступила Федерация хоккея России. Окончательное решение по этому вопросу будет принято 31 августа на заочном голосовании Совета директоров КХЛ.