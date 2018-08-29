Вячеслав Быков: Вынесенные матчи КХЛ дадут лиге рекламу

Экс-главный тренер сборной России Вячеслав Быков, ныне проживающий в Швейцарии, рассказал "РГ" о своем отношении к вынесенным матчам регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Напомним, 26 и 28 октября в австрийской Вене братиславский "Слован" сыграет с ЦСКА и СКА, а 26 и 28 ноября в Цюрихе армейские клубы встретятся с рижским "Динамо". Накануне КХЛ представила бренд предстоящих матчей.

КХЛ представила бренд предстоящих вынесенных матчей. В Швейцарии уже чувствуется ажиотаж вокруг этих игр?



Вячеслав Быков: На данный момент здесь больше муссируется матч местного хоккейного клуба "Берн" и "Нью Джерси" из НХЛ, который пройдет в Берне 1 октября. Сейчас все СМИ пишут именно об этом. Но думаю, что с приближением матчей КХЛ им начнут уделять достойное внимание. В любом случае, могу вас заверить, что хоккей здесь весьма популярный вид спорта и занимает в Швейцарии такое же важное место, как и в России.

Вообще интерес к КХЛ в Швейцарии присутствует?



Вячеслав Быков: То хоккейное сообщество, которое есть, оно знает, любит и интересуется КХЛ. Думаю, и стадион будет полный. Увидеть матчи высокого уровня всем будет интересно.

В Цюрихе рижское "Динамо" сыграет с ЦСКА и СКА. Удачно подобраны команды для такого важного мероприятия?



Вячеслав Быков: Рижское "Динамо" входит в европейское сообщество, этим, наверное, и предопределен выбор. А то, что взяли две армейские команды, это, считаю, здорово. Там много представителей сборной России, хорошие иностранцы. И хоккей эти команды показывают качественный. Это возможность наглядно показать уровень КХЛ. Многое, конечно, будет зависеть от сопротивления, которое окажет рижское "Динамо". В принципе, это интересная команда, самобытная, со своим почерком. Будем надеяться, что все получится.

Что все-таки дадут КХЛ эти матчи в Вене и в Цюрихе?



Вячеслав Быков: Рекламу. Важно, чтобы и мы с вами содействовали раскрутке этого проекта. Не знаю, возможно, у КХЛ есть определенная программа для разведки и заброса десанта в Европу. Ведь все равно изначально была поставлена задача объединить все европейские страны единым чемпионатом. Думаю, что это была бы самая мощная конкуренция Национальной хоккейной лиге. Тогда и отношения между НХЛ и такой Европейско-азиатской, называйте ее, как хотите, лигой складывались бы совсем иначе, на более равных условиях. А пока КХЛ в одиночку старается себя противопоставить заокеанскому хоккею.

То, что в Швейцарии пройдут вынесенные матчи НХЛ и КХЛ, можно расценивать как очередной этап заочной конкуренции?



Вячеслав Быков: Это борьба за рынок. НХЛ давно уже ведет экспансию: сначала в Европу, теперь в страны Азии. Это мощная организация, и недаром она является лучшей в мире. КХЛ старается идти следом, привносить что-то новое. Нам важно создавать конкурентоспособный продукт. Иначе нас всегда будут грабить. Хотя пока между лигами довольно корректные взаимоотношения.