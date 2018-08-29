Видео: У базы стратегических подлодок США взорвали мину

Amazing camera work by @PhotogGriff @KIRO7Seattle capturing the moment the mine was detonated this evening near Bremerton/Bainbridge Island. The mine found earlier today in waters off Brownsville Marina no longer a danger to the public. pic.twitter.com/Iz4cnSwPXE — Ranji Sinha (@RanjiKIRO7) 29 августа 2018 г.

На северо-западе США, неподалеку от военно-морской базы Китсап прогремел взрыв. Военные водолазы из подразделения по обезвреживанию опасных боеприпасов нейтрилизовали морскую контактную мину, обнаруженную на входном фарватере базы.

Китсап - одна из крупнейших военно-морских баз США на тихоокеанском побережье и ближайшая к России. Здесь базируется половина американских стратегических подводных ракетоносцев типа Ohio, находятся крупнейшие в ВМС США хранилища ядерного оружия и топлива, а также единственный на побережье сухой док для ремонта авианосцев.

Плавающую в воде контактную мину метрового диаметра обнаружили накануне. До прибытия специалистов опасную находку патрулировали катера Береговой охраны, экипажам кораблей разослали предупреждения, поскольку мина болталась на оживленном судоходном пути в Китсап.

Военные водолазы обследовали боеприпас, затем осторожно обвязали его тросом и отбуксировали в безопасное место, где взорвали. На время операции население прибрежных районов попросили не покидать свои дома.

По предварительным данным, мина относится к временам Второй Мировой войны - водолазы нашли на ней многолетние органические наросты, пишет The Drive. Поставленная много лет назад невесть где, мина, вероятно, сорвалась с минрепа и долго путешествовала, прижде чем оказаться у Китсапа. Военные отметили ее хорошее состояние. Национальная принадлежность боеприпаса не уточняется.