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29.08.2018,  
13:12
Текст: Антон Валагин

Видео: У базы стратегических подлодок США взорвали мину

На северо-западе США, неподалеку от военно-морской базы Китсап прогремел взрыв. Военные водолазы из подразделения по обезвреживанию опасных боеприпасов нейтрилизовали морскую контактную мину, обнаруженную на входном фарватере базы.

Фото: Алексей Павлишак/ТАСС
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Китсап - одна из крупнейших военно-морских баз США на тихоокеанском побережье и ближайшая к России. Здесь базируется половина американских стратегических подводных ракетоносцев типа Ohio, находятся крупнейшие в ВМС США хранилища ядерного оружия и топлива, а также единственный на побережье сухой док для ремонта авианосцев.

Плавающую в воде контактную мину метрового диаметра обнаружили накануне. До прибытия специалистов опасную находку патрулировали катера  Береговой охраны, экипажам кораблей разослали предупреждения, поскольку мина болталась на оживленном судоходном пути в Китсап.

Военные водолазы обследовали боеприпас, затем осторожно  обвязали его тросом и отбуксировали в безопасное место, где взорвали. На время операции население прибрежных районов попросили не покидать свои дома.

По предварительным данным, мина относится к временам Второй Мировой войны - водолазы нашли на ней многолетние органические наросты, пишет The Drive. Поставленная много лет назад невесть где, мина, вероятно, сорвалась с минрепа и долго путешествовала, прижде чем оказаться у Китсапа. Военные отметили ее хорошее состояние. Национальная принадлежность боеприпаса не уточняется.

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