Виталий Савельев избран главой "Аэрофлота" еще на пять лет

Виталия Савельева еще на пять лет избрали гендиректором крупнейшего российского авиаперевозчика - группы "Аэрофлот", на долю которого приходится более 50 процентов всех пассажирских перевозок в России.

Решение было принято на заседании Совета 28 августа 2018 года на основании директивы правительства, сообщает пресс-служба перевозчика.

Виталий Савельев уже девять лет руководит перевозчиком с госучастием (с 10 апреля 2009 года). За это время компания стала полноценным авиационного холдинга.

В холдинг сейчас входит авиакомпании "Россия", "Донавиа" и "Оренбургские авиалинии", низкобюджетная авиакомпания "Победа" и дальневосточная авиакомпания "Аврора".