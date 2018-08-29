Вспышка лихорадки Западного Нила в Греции убила 16 человек

Как минимум 133 случая заражения лихорадкой Западного Нила зафиксировано в Греции, сообщили в среду в Национальном центре по контролю и профилактике заболеваний (KEELPNO). На данный момент известно, что от смертельно опасного вируса скончались уже 16 человек.

Вспышка инфекции, которая переносится комарами, отмечена сразу в нескольких регионах страны: от столичного региона Аттика до центральной части Македонии.

Специалисты указывают, что быстрое распространение вируса связано с высокими температурами и большим выпадением осадков этим летом. И советуют использовать различные меры защиты от укусов комаров: ставить москитные сетки на окна, носить рубашки с длинным рукавом и брюки, а также не допускать застаиваться воде у жилых домов.

Посольство РФ в Греции также привлекло внимание российских граждан к сохраняющейся сложной ситуации в связи с распространением лихорадки Западного Нила в стране и рекомендовало использовать меры индивидуальной защиты от укусов комаров.

Вниманию росграждан в Греции: Сохраняется сложная ситуация в связи с распространением лихорадки Западного Нила в стране. В 2018 г. отмечено 11 летальных исходов. Рекомендуется использовать меры индивидуальной защиты от укусов комаров. @MID_travel pic.twitter.com/GD5AYTHwsk — Rus Embassy, Greece (@RFEmbassyGr) 27 августа 2018 г.

Как сообщается, вирус лихорадки Западного Нила впервые был выявлен в Греции в 2010 году. В 2010-2014 годах от инфекции скончались почти 80 граждан. В 2015 и 2016 годах не было зарегистрировано ни одного случая заболевания. А в 2017 году заболевание вновь дало о себе знать - из 48 человек, оказавшихся в больницах с симптомами лихорадки, пять скончались.

Известно, что вирус вызывает осложнения в центральной нервной системе. Симптомами данной болезни являются лихорадочное состояние, головная боль, усталость, боль в мышцах, тошнота, рвота, иногда сыпь и увеличение лимфатических узлов. Если не обратиться вовремя за медицинской помощью, то возможен летальный исход.