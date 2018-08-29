Житель Южной Кореи лишился руки после отравления суши

В Южной Корее 71-летний мужчина после употребления сырой рыбы в суши заразился бактериями Vibrio Vulnificus и в результате некроза тканей лишился руки.

Как передает New England Journal of Medicine, первые признаки заболевания проявились через 12 часов после еды - у мужчины распухла левая ладонь.

В больнице жителю Южной Кореи удалили зараженные участки ткани и выписали антибиотики, однако лечение не помогло и через три недели, чтобы спасти пациенту жизнь, было решено ампутировать конечность.

Vibrio vulnificus является так называемой "плотоядной бактерией", обитающей в теплой морской воде. Опасна для людей, купающихся с открытыми ранами. Кроме того, бактерия может содержаться в сырых морепродуктах и рыбе.