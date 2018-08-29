Звонящая в двери домов "женщина-призрак" попала на видео в Техасе

В Техасе ищут женщину-призрака, которая звонит в двери домов и убегает. Камеры видеонаблюдения в домах, куда звонила незнакомка, зафиксировали ее одетой в белую футболу и с некоторым подобием сломанных наручников на руках.

Все началось в минувшую пятницу, когда босоногая женщина около трех часов утра позвонила в дверь одного из домов в местечке Caнpaйз Pэнч в техасском округе Монтгомери, сообщает foxnews.com. Когда мужчина, проживавший в доме, оделся и спустился на первый этаж, открыв дверь, на крыльце уже никого не было. Позже он просмотрел кадры системы видеонаблюдения и немедленно передал пленку властям, которые теперь работают над поиском и опознанием женщины.

Чуть позже на рассвете подобная история повторилась в другом доме. Незнакомка около 20 раз позвонила в дверь, а когда его владелец открыл ее, на пороге никого не было.

В офисе шерифа проверили информацию о пропавших без вести в округе, но не обнаружили там сведений о какой-либо исчезнувшей женщине приблизительно 35-40 лет.

Стражи порядка полагают, что женщина либо находилась в заложницах и сумела сбежать, или является пропавшей без вести гражданкой соседней Канады. В случае розыгрыша они обещают применить к его устроительнице жесткие меры административного воздействия.