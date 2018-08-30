Первый оправдательный вердикт присяжных заседателей по уголовному делу об убийстве оглашен в Тверском районном суде столицы.

Судьи из народа, их было шестеро, единогласно решили, что обвиняемый Дмитрий Бутов не виновен. И его выпустили из-под стражи в зале суда.

Пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко пояснила "РГ", что Бутов обвинялся в том, что в 2017 году совершил убийство, избив человека. Нанес множественные удары кулаком и острыми предметами по телу и голове потерпевшего. Но присяжные не согласились с обвинением. И на основании решения коллегии народных судей в отношении Бутова вынесен оправдательный приговор "за непричастностью к совершению преступления".

Прокуратура с таким решением не согласилась и подала апелляционное представление.

В своем заключительном документе суд постановил вернуть уголовное дело об убийстве для повторного предварительного расследования и установления лица, подлежащего привлечению к уголовной ответственности в качестве обвиняемого.

Напомним, что в связи с судебной реформой с 1 июня нынешнего года по всей стране, в том числе и в Москве, заработал институт присяжных заседателей в районных судах. Сейчас районные суды только в столице в таком порядке рассматривают несколько уголовных дел.

По данным руководителя пресс-службы Мосгорсуда Ульяны Солоповой, практически во всех 35 судах столицы, кроме Савеловского, который готовится к переезду в новое здание, оборудованы по одному, а то и по два зала для слушания дел с участием присяжных.

Она добавила, что предполагается аудио- и видеозапись всех таких процессов.