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30.08.2018 20:28
Рубрика: Происшествия

Триллер не удался

Продюсер заказала убийство главы кинокомпании
Текст: Владимир Полетаев
Российская газета - Федеральный выпуск №7656 (193)
Мосгорсуд признал законным продление срока содержания под стражей кинопродюсера Людмилы Вебер. Она обвиняется в организации покушения на генерального директора кинокомпании "Мэйджор фильм" Дениса Филюкова.

Продление срока содержания в следственном изоляторе Вебер и другим фигурантам уголовного дела до 27 сентября санкционировал Басманный райсуд столицы. Адвокаты обвиняемых пожаловались на это решение, но вышестоящая инстанция оставила первоначальное постановление без изменений.
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Продление меры пресечения остальным фигурантам уголовного дела также признано Мосгорсудом законным.

Помощник руководителя столичного подразделения СК России Юлия Иванова сообщила, что Вебер, не желая лично совершать преступление, нашла посредников и исполнителей задуманного. Для поиска киллера, считает следствие, она обратилась к Валерию Кальниченко и предложила за убийство партнера 2 миллиона рублей. Тот сначала нашел двух предполагаемых киллеров. Но затем, хорошо подумав, обратился в столичную полицию.

Представитель СКР также добавила, что благодаря грамотно спланированным следственным действиям по подозрению в совершении указанных преступлений была задержана Вебер как организатор преступления, а также трое нанятых ею пособников в возрасте от 27 до 49 лет.

Представитель столичного управления СК уточнила, что операцию по задержанию провели сыщики МУРа при силовой поддержке ОМОНа и задержали соучастников готовящегося преступления вечером 27 февраля по двум адресам: на Земляном Валу и Новослободской улице.

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