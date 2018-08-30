Продюсер заказала убийство главы кинокомпании

Мосгорсуд признал законным продление срока содержания под стражей кинопродюсера Людмилы Вебер. Она обвиняется в организации покушения на генерального директора кинокомпании "Мэйджор фильм" Дениса Филюкова.

Продление срока содержания в следственном изоляторе Вебер и другим фигурантам уголовного дела до 27 сентября санкционировал Басманный райсуд столицы. Адвокаты обвиняемых пожаловались на это решение, но вышестоящая инстанция оставила первоначальное постановление без изменений.

Продление меры пресечения остальным фигурантам уголовного дела также признано Мосгорсудом законным.

Помощник руководителя столичного подразделения СК России Юлия Иванова сообщила, что Вебер, не желая лично совершать преступление, нашла посредников и исполнителей задуманного. Для поиска киллера, считает следствие, она обратилась к Валерию Кальниченко и предложила за убийство партнера 2 миллиона рублей. Тот сначала нашел двух предполагаемых киллеров. Но затем, хорошо подумав, обратился в столичную полицию.

Представитель СКР также добавила, что благодаря грамотно спланированным следственным действиям по подозрению в совершении указанных преступлений была задержана Вебер как организатор преступления, а также трое нанятых ею пособников в возрасте от 27 до 49 лет.

Представитель столичного управления СК уточнила, что операцию по задержанию провели сыщики МУРа при силовой поддержке ОМОНа и задержали соучастников готовящегося преступления вечером 27 февраля по двум адресам: на Земляном Валу и Новослободской улице.