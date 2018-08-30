Следователи проводят проверку по факту гибели ученого

Следователи проводят доследственную проверку по факту гибели вице-президента Новолипецкого металлургического комбината Бруно Чарльза Де Кумана.

Тело обнаружено около дома на улице Серафимовича, более известного как "Дом на набережной". Предварительная причина смерти - падение с большой высоты, скорее всего, он выпал из окна.

Бруно Чарльз Де Куман был ученым с мировым именем, занимался исследованиями в области материаловедения в ведущих промышленных лабораториях. Докторскую степень получил в Корнеллском университете. Его работы были связаны с усовершенствованием процессов в металлургии и созданием новой продукции для машино- и автомобилестроения, энергетического и строительного комплексов.

Трудиться в структуре Новолипецкого металлургического комбината Бруно Де Куман начал в 2017 году, заняв новую для компании должность вице-президента по исследованиям и разработкам. В сферу его ответственности входила координация деятельности научных центров на разных производственных площадках группы, создание инновационных видов продукции и совершенствование технологических процессов.

В компании подтвердили гибель топ-менеджера и ученого с мировым именем:

- С прискорбием подтверждаем, что сегодня в Москве трагически погиб вице-президент по исследованиям и разработкам группы НЛМК Бруно Чарльз Де Куман. Мы шокированы произошедшим и соболезнуем родным и близким Бруно. Компания не комментирует подробности трагедии до выяснения всех обстоятельств, - сообщили в компании.