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30.08.2018 16:21
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Следствие проверит информацию о пытках в белгородской колонии

Текст: Анна Скудаева (Белгород)

Следствие в Белгородской области начало проверку сообщений о пытках заключенных в исправительной колонии №7.

Фото: Олег Смыслов/РИА Новости
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Информация о применении пыток в отношении заключенных ИК-7 в Белгородской области появилась 29 августа. С письменными и устными заявлениями к правозащитникам обратились родственники осужденных. Они рассказали о том, что сотрудники учреждения избивают их родных, в том числе с применением электрошокера, и попросили направить в колонию адвоката. Однако юриста в исправительное учреждение не пустили.

- Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Белгородской области по публикации в средствах массовой информации о нарушениях прав заключенных в исправительной колонии в Белгородской области организовано проведение доследственной проверки, - сообщает региональное СУ СК РФ.

В случае выявления нарушений специалисты ведомства дадут правовую оценку действиям должностных лиц исправительного учреждения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Особое внимание общества к проблеме пыток в исправительных учреждениях России оказалось приковано после опубликования в СМИ видео с кадрами жестокого избиения заключенного в ярославской колонии. По результатам расследования обстоятельств ЧП несколько сотрудников УФСИН, опознанных в качестве участников избиения, были отстранены от работы и впоследствии арестованы.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Белгородская область
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