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30.08.2018 14:36
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Домодедово установили новейший сканер для поиска взрывчатки

Текст: Владимир Богданов
В Домодедово впервые в России установлен новый высокоскоростной 3D-сканер, который будет автоматически распознавать взрывчатку в багаже пассажиров. Об этом сегодня сообщила пресс-служба международного аэропорта.

По ее информации, новая система HI-SCAN 10080 XCT позволит ускорить процедуру досмотра багажа в два раза.

- Пропускная способность этого сканера - до 1800 единиц багажа в час. Это следующее поколение высокоскоростных досмотровых машин с системой обнаружения взрывчатых веществ, которое обладает рентгеновским сканером с объемной компьютерной томографией в 3D-формате. До конца года мы планируем полностью модернизировать автоматическую систему сортировки багажа, - заявил директор аэропорта Игорь Борисов.

Фото: AP
Зачем в аэропортах мира внедряются системы сканирования лиц пассажиров

Новая установка установлена на цокольном этаже, где сортируют багаж. В питерской штаб-квартире производителя уникального сканера корреспонденту "РГ" представитель фирмы рассказал некоторые технические подробности установки.

- Чаще всего такая технология встречается в медицинских учреждениях, но с ее помощью можно ускорить и процесс прохождения контрольно-пропускных пунктов в аэропортах. Данная система разработана для соответствия постоянно возрастающим требованиям служб транспортной безопасности, в частности, аэропортов. Уникальность системы состоит в том, что в ее устройстве используются две технологии - линейный рентгеновский сканер и трехмерная компьютерная томография. Система, в которой используются и российские разработки, создает трехмерные изображения высокого разрешения, что существенно повышает эффективность анализа содержимого багажа и обнаружения взрывчатых веществ, - заявил собеседник газеты.

Надо сказать, что за последнее десятилетие правила досмотра багажа значительно поменялись. Также изменился и список предметов, которые можно брать пассажиру на борт лайнера. Напомним, что сотрудники погранслужбы, служба безопасности аэропорта и экипаж могут провести дополнительный осмотр уже на борту авиалайнера.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Компании Авиация Аэропорт Домодедово Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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