В ДТП под Курском один человек погиб, четверо пострадали

Новости

Археологи нашли в центре Москвы старинную детскую игрушку 11:54
МИД РФ: США за сутки могут нарастить силы для удара по Сирии 11:52
Пять человек пострадали в ДТП под Саратовом 11:52
МИД: Учения НАТО в Норвегии и Атлантике несут антироссийскую направленность 11:50
Фото: Самые красивые девушки Московского автосалона 11:45
Шойгу отметил беспрецедентно высокий уровень российско-китайских отношений 11:44
Квентин Тарантино нашел актера на роль Чарльза Мэнсона 11:41
Минск и Хельсинки заинтересованы в наращивании парламентского сотрудничества 11:38
В Подмосковье загорелся крупный теннисный центр 11:37
В Москве открылся форум "Город образования" 11:36
По делу о нападении в Таврическом саду задержан третий подросток 11:35
Ученые: Похмелье ухудшает навык вождения автомобилем 11:35
Самолет разведчик НАТО заметили над водами Японского моря 11:30
В Екатеринбурге глава УК признана виновной в гибели девочки под снегом 11:25
Лавров проведет переговоры с главой МИД Сирии 11:22
Путин поздравил Лукашенко с днем рождения и обсудил с ним график контактов 11:20
Эдди Мерфи станет отцом в десятый раз 11:20
На Полярном Урале нашли две неизвестные древние стоянки человека 11:15
Пожилой петербуржец погиб в торговом центре 10:59
В Италии скончался автор знаменитых постеров к культовым фильмам 10:59
Цены на минеральные удобрения зафиксируют до конца полевых работ 10:56
В Москве автоледи на BMW насмерть сбила мужчину на "зебре" 10:55
В Перми выделят один миллиард рублей на развитие транспорта 10:55
Власти украсят Москву к 1 сентября 10:55
Владимир Путин занял первое место в новом рейтинге Forbes 10:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие новшества появятся в школах
Какие новшества появятся в школах
Что нужно знать о покупке квартиры с помощью эскроу-счета
Что нужно знать о покупке квартиры с помощью эскроу-счета
В "РГ" расскажут о погоде на осень
В "РГ" расскажут о погоде на осень
30.08.2018 10:21
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В ДТП под Курском один человек погиб, четверо пострадали

Текст: Антон Валагин (Курск)

Один человек погиб, четверо - в том числе двое детей, - получили травмы в ДТП с участием трех автомобилей, сообщили в УМВД по Курской области.

Фото: УМВД по Ярославской области
В ДТП с маршруткой в Ярославле пострадали девять человек

Авария произошла 29 августа около 23 часов на трассе Дьяконово-Суджа. На 23 километре трассы ехавшая в сторону Курска "Газель" врезалась в шедший впереди КамАЗ, после столкновения вылетела на встречную полосу и опрокинулась. Через мгновение в нее врезался шедший навстречу ВАЗ-2110 - в нем ехала семья с детьми.

- Водитель "Газели" скончался на месте. Четыре человека из легковушки - в том числе дети 2 и 12 лет, - с травмами доставлены в больницу, - рассказали полицейские.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Курская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Владимир Путин занял первое место в новом рейтинге Forbes
В Крыму прокомментировали анонсированные Украиной новые санкции
Трамп подписал указы, разрешающие обходить квоты на импорт металлов
Россия оказалась лидером по инвестициям в Украину в 2018 году
Московский международный автомобильный салон
Специальный проект
Московский международный автомобильный салон