В ДТП под Курском один человек погиб, четверо пострадали

Один человек погиб, четверо - в том числе двое детей, - получили травмы в ДТП с участием трех автомобилей, сообщили в УМВД по Курской области.

Авария произошла 29 августа около 23 часов на трассе Дьяконово-Суджа. На 23 километре трассы ехавшая в сторону Курска "Газель" врезалась в шедший впереди КамАЗ, после столкновения вылетела на встречную полосу и опрокинулась. Через мгновение в нее врезался шедший навстречу ВАЗ-2110 - в нем ехала семья с детьми.

- Водитель "Газели" скончался на месте. Четыре человека из легковушки - в том числе дети 2 и 12 лет, - с травмами доставлены в больницу, - рассказали полицейские.