В Подмосковье загорелся крупный теннисный центр

В подмосковном Реутове загорелся крытый теннисный центр. Сотрудники МЧС объявили о повышенной сложности пожара.
Сигнал о возгорании корта на Лесной улице поступил в 10:50, сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС. К этому моменту пожарные подразделения провели разведку. Выяснилось, что площадь возгорания составляет 1 тысячу квадратных метров.
К месту ЧП стянуты 14 пожарных расчетов, задействовано 36 спасателей. Сведений о пострадавших пока не поступало.
несколько минут назад загорелся финтнес-центр— махыч 🌵 (@ia_cvitocheg) August 30, 2018
в г. Реутов. все стреляет, клубы дыма устрашающие и распространяются в жилые дома, где могут быть открыты окна и спать дети, старики. очень надеюсь, что никто не пострадал. это очень страшно ис трашно наблюдать вживую.#пожар #Реутов pic.twitter.com/LgYTYOEICT