В Подмосковье загорелся крупный теннисный центр

В подмосковном Реутове загорелся крытый теннисный центр. Сотрудники МЧС объявили о повышенной сложности пожара.

Сигнал о возгорании корта на Лесной улице поступил в 10:50, сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС. К этому моменту пожарные подразделения провели разведку. Выяснилось, что площадь возгорания составляет 1 тысячу квадратных метров.

К месту ЧП стянуты 14 пожарных расчетов, задействовано 36 спасателей. Сведений о пострадавших пока не поступало.