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30.08.2018 06:56
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5

Текст: Дина Непомнящая

Сегодня утром в акватории Тихого океана специалисты сейсмостанции "Петропавловск" зафиксировали землетрясение магнитудой 5.

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
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Эпицентр сейсмособытия находился в 216 километрах от Петропавловска-Камчатского и в 121 километре от береговой линии.

"Землетрясение произошло в точке с координатами 53.71,0 северной широты, 161.69,0 восточной долготы, на глубине 40 километров", - сообщили в Главном управлении МЧС по Камчатскому краю.

Спасатели отмечают, что жители региона подземных толчков не ощутили. Угроза цунами не объявлялась.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край Петропавловск-Камчатский
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