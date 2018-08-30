На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5

Сегодня утром в акватории Тихого океана специалисты сейсмостанции "Петропавловск" зафиксировали землетрясение магнитудой 5.

Эпицентр сейсмособытия находился в 216 километрах от Петропавловска-Камчатского и в 121 километре от береговой линии.

"Землетрясение произошло в точке с координатами 53.71,0 северной широты, 161.69,0 восточной долготы, на глубине 40 километров", - сообщили в Главном управлении МЧС по Камчатскому краю.

Спасатели отмечают, что жители региона подземных толчков не ощутили. Угроза цунами не объявлялась.