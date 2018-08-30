На Камчатке возбудили уголовное дело о жесткой посадке вертолета

Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело о нарушении безопасности эксплуатации воздушного транспорта по факту жесткой посадки вертолета Ми-8 в Карагинском районе, близ реки Левой Озерной (часть 1 статьи 263 УК РФ).

Напомним, ЧП произошло 19 июля. На борту вертолета находились десять туристов и три члена экипажа. Никто из них не пострадал.

В результате проверки следователи установили, что Ми-8 летел по маршруту "Майское - река Озерная - Майское". Из-за сложных погодных условий при его посадке произошло касание земли рулевым винтом.

"Разрушились хвостовая балка и рулевой винт вертолета, в результате собственнику воздушного судна причинен материальный ущерб на сумму свыше миллиона рублей", - сообщают в пресс-службе Дальневосточного СУТ СК РФ.

Сейчас продолжают устанавливаться обстоятельства случившегося. Оперативное сопровождение по уголовному делу оказывают сотрудники ФСБ России по Камчатскому краю.