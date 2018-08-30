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30.08.2018 05:20
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Камчатке возбудили уголовное дело о жесткой посадке вертолета

Текст: Дина Непомнящая
Фото: Пресс-служба Дальневосточного СУТ СК РФ Фото: Пресс-служба Дальневосточного СУТ СК РФ
Фото: Пресс-служба Дальневосточного СУТ СК РФ

Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело о нарушении безопасности эксплуатации воздушного транспорта по факту жесткой посадки вертолета Ми-8 в Карагинском районе, близ реки Левой Озерной (часть 1 статьи 263 УК РФ).

Фото: Варвара Гертье/РИА Новости
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Напомним, ЧП произошло 19 июля. На борту вертолета находились десять туристов и три члена экипажа. Никто из них не пострадал.

В результате проверки следователи установили, что Ми-8 летел по маршруту "Майское - река Озерная - Майское". Из-за сложных погодных условий при его посадке произошло касание земли рулевым винтом.

"Разрушились хвостовая балка и рулевой винт вертолета, в результате собственнику воздушного судна причинен материальный ущерб на сумму свыше миллиона рублей", - сообщают в пресс-службе Дальневосточного СУТ СК РФ.

Сейчас продолжают устанавливаться обстоятельства случившегося. Оперативное сопровождение по уголовному делу оказывают сотрудники ФСБ России по Камчатскому краю.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край
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