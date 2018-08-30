Самолет разведчик НАТО заметили над водами Японского моря

Третьи сутки подряд предположительно самолет-разведчик НАТО вынуждает гражданские самолеты делать экстренные маневры над Японским морем, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, во вторник и среду самолет замечали в относительной близости от берега над нейтральными водами Японского моря. Сегодня неопознанный борт с кодом радиолокационного ответчика одной из стран НАТО, не уведомив диспетчера, снова пересек полтора десятка воздушных трасс. В результате экипажам трех гражданских судов пришлось экстренно снижаться.