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30.08.2018 09:37
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Хабаровске два человека пострадали в тройном ДТП с участием "скорой"

Текст: Дина Непомнящая

ДТП с участием автомобиля скорой помощи, пассажирского автобуса Daewoo и автомобиля Toyota произошло накануне в Хабаровске на повороте с улицы Воронежской. В результате происшествия пострадали два человека.

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Его виновником стал водитель легковой машины, который не уступил дорогу врачам на регулируемом перекрестке. Примечательно, что недалеко от места происшествия расположено отделение краевого ГИБДД, и авария случилась практически на глазах у его сотрудников.

"Карета скорой ехала по улице Шелеста с включенной сигнализацией и проблесковыми маячками на красный. Водитель не убедился в том, что его пропускают", - рассказали в ведомстве РИА Новости.

От удара медицинскую машину отбросило на проезжавший рядом автобус. В каком из трех транспортных средств ехали пострадавшие, представитель ГИБДД не уточнил.

Отмечается, что все водители, попавшие в ДТП, были трезвы. Это подтвердило освидетельствование. Ведется разбирательство.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Хабаровск
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