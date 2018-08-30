В Приморье сто пострадавших от паводка семей получили помощь

Помощь продуктами и вещами первой необходимости получили около ста семей, пострадавшие от паводка, вызванного сильными дождями.

Об этом сообщает пресс-служба администрации Приморского края. Первый гуманитарный груз, направленный в районы Приморья, сформирован сотрудниками "Красного креста". Они быстрее всех откликнулись на беду и передали в пункты временного размещения чайники, микроволновки, тепловентиляторы, предметы сангигиены, воду, продукты.

Сотрудники регионального центра социального обслуживания также приобрели продукты долгого хранения - крупы, мясные и рыбные консервы, сахар и муку, кондитерские и макаронные изделия, а также комплекты постельного белья, бытовые электроприборы. Кроме того, специалисты центра собирают заявки на оказание адресной социальной помощи.

В зону ЧС направлены 700 килограммов овощей и собранные предпринимателями продуктовые наборы.

По словам директора департамента труда и социальной защиты Лилии Лаврентьевой, руководство центра активно ищет спонсоров, чтобы обеспечить самым необходимым всех, кто потерял имущество в результате проливных дождей.