Греция выдала России воевавшего в Сирии уроженца Татарстана

В Россию из Греции экстрадирован уроженец Татарстана, который воевал на стороне террористов в Сирии. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности РФ.

По данным ведомства, выходец из Татарстана 1988 года рождения придерживался религиозно-экстремистской идеологии. В январе 2014 года он уехал в Сирию, где в составе террористических группировок принимал активное участие в боевых действиях против правительственных сил. Покинув зону конфликта, мужчина скрывался в странах Ближнего Востока и Северной Африки, а затем пытался легализоваться на территории Евросоюза.

В январе 2018 года на основании ориентировки российских спецслужб он был задержан в Афинах и помещен под предэкстрадиционный арест.

- В результате скоординированной деятельности российских правоохранительных органов представленные ими доказательства преступной деятельности разыскиваемого позволили властям Греции удовлетворить запрос о его выдаче, - цитирует ТАСС сообщение ЦОС ФСБ РФ.

Экстрадиция в Россию осуществлена 29 августа. На родине с подозреваемым будут проводиться дальнейшие следственные действия и сбор материалов по его причастности к совершенным преступлениям.