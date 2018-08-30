Татарстан вряд ли можно отнести к регионам с напряженной террористической обстановкой. И все же сообщения о задержании членов экстремистских группировок хоть и не часто, но появляются.

Эксперты тоже заявляют о сохраняющейся в республике проблеме распространения радикальных взглядов. Кто и как в регионе противостоит идеологам подполья, выяснял корреспондент "РГ".

Скрывают намерения

Только за первую половину 2018 года в Татарстане осуждено 30 участников террористических и экстремистских движений. Ежегодно по подобным преступлениям возбуждается около 70 уголовных дел. Их фигурантами становятся те, кто воевал на стороне боевиков в Сирии, а также активисты, призывающие к террористическим действиям в соцсетях.

Привлекаются к ответственности и члены запрещенной в России международной организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами". Она была признана террористической постановлением Верховного суда РФ еще в 2003 году, однако продолжает вербовать все новых последователей. При этом, как рассказал корреспонденту "РГ" руководитель аппарата антитеррористической комиссии Татарстана Ильдар Галиев, лидеры ячеек действуют весьма хитро.

- "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" использует религиозные чувства для политических целей: создать Халифат на территории одного из исламских государств и посеять хаос в тех странах, где сейчас сделать это невозможно. У новых адептов они формируют негативное отношение ко всем существующим государствам, в том числе и мусульманским, убеждая поначалу в искренности и миролюбии. Но то, что реальным итогом деятельности структуры должны стать боевые действия во всем мире, новички узнают лишь тогда, когда выйти из организации уже очень сложно, - пояснил Галиев.

Эксперт добавил, что уже сейчас в рядах противоборствующих незаконных группировок в Сирии воюют лица, попавшие под влияние пропаганды этой террористической организации.

Очередная ячейка "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" была разоблачена в Казани всего несколько месяцев назад. В ходе масштабной операции сотрудники правоохранительных органов задержали 14 человек - жителей столицы РТ и близлежащих районов. В их квартирах и домах силовики обнаружили сотни экземпляров изданной организацией запрещенной литературы, отчеты о вербовочной работе, а также документы, подтверждающие антиконституционную пропаганду, которую активисты вели среди мусульман республики. В числе задержанных оказались не только рядовые участники группы, но и ее руководители.

- Цель групп "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" в Татарстане - столкнуть ислам с государством. Организационную деятельность террористической структуры они выдают за религию, а когда их привлекают к уголовной ответственности, заявляют о преследовании мусульман, - рассказал собеседник "РГ".

Нечто подобное активисты попытались сделать после массового задержания участников организации в Набережных Челнах и Альметьевске в марте 2016 года. В связанных с ними группах в социальных сетях была устроена шумиха с призывом встать на защиту незаконно задержанных мусульман и ислама как такового, борьбу против которого якобы начали официальные власти.

Вербуют по схеме

Татарстанские эксперты подсчитали - средний возраст бывших и действующих участников радикальных организаций не более 30 лет. Именно молодежь является основным ресурсом деструктивной деятельности подпольных лидеров. Но как они находят своих последователей?

Изучая личности террористов, специалисты пришли к выводу, что многие из них воспитывались в деформированной социальной среде. У каждого из них в детстве были травмы, насилие со стороны родителей, эмоциональная холодность или чрезмерная опека. Длительный стресс впоследствии приводит к кризисным состояниям, утрате смысла жизни.

Основным ресурсом для пополнения радикальных групп являются люди до 30 лет

Этим пользуются радикальные проповедники, окружая их заботой и вниманием, даря ложное чувство братства. Психика травмированных людей искажается таким образом, что они склонны искать причины собственных неудач во внешних причинах. А террористические идеологии, по своей сути, как раз и состоят из указаний, кто виноват во всех бедах и что с ним надлежит сделать.

Лидеры подпольных организаций целенаправленно ищут таких людей. Нередко этот поиск ведется в мечетях, где под видом проповедников пророческого ислама радикальные вербовщики могут проводить лекции. Произнося определенные фразы и постулаты, они наблюдают за реакцией слушателей. Тех, кого аргументы очевидно привлекли, приглашают уже на отдельную беседу.

Примерно по такой же схеме новых адептов привлекают и в интернете.

- В социальной сети создается группа с нейтральным названием, например "Ислам - религия добра". Далее она заполняется обычными публикациями, после чего постепенно размещаются посты с радикальной направленностью. Поставившим под ним "лайки" отправляются уже таргетированные объявления. Тем, кто на них отреагировал, высылаются приглашения в закрытые группы, где непосредственно и ведется вербовка, - рассказал Ильдар Галиев.

Персональный подход

Вернуть примкнувшего к экстремистским движениям человека в нормальное общество сложно, но все же иногда это удается сделать. В Татарстане выработан свой подход и комплекс мероприятий по противодействию псевдорелигиозным идеологиям. В эту работу все больше вовлекаются правоохранительные органы, духовные деятели и общественные организации.

Их общие усилия и координирует специально созданная антитеррористическая комиссия. Ее эксперты ввели в оборот отдельный термин - "категория особого внимания".

Им обозначают жителей региона, наиболее подверженных радикальным идеологиям или уже попавших под их негативное влияние. Такое определение, говорят специалисты, подразумевает ненавязчивую опеку и исключает безоговорочное обвинение. С человеком "особой" категории устанавливаются долгосрочные отношения, в его окружении обучают людей, которые помогают осознать негативный результат участия в экстремистских группировках и обратиться за помощью.

Практика показала, что многие участники экстремистских идей, обнаружив уважительное к себе отношение со стороны тех, кому "положено быть врагом", начинают испытывать сомнения. В их представлениях о враждебности окружающего мира, уже ставших нормой, появляются нестыковки. С вопросами об этом они обращаются к своим лидерам. Последние на многие вопросы просто не могут ответить - при трезвом взгляде идеология любой псевдорелигиозной организации рассыпается, так как является искусственной. И вместо разъяснений лидеры только усиливают давление или пытаются изолировать сомневающегося от соратников, тем самым усугубляя его сомнения.

Подобный подход носит долгосрочный характер, но его эффективность очень высока. Люди, таким образом вышедшие из подпольной организации, больше не имеют радикального настроя, даже если оказываются в местах лишения свободы. К слову, осужденные также привлекаются к антитеррористической деятельности. Своим опытом они делятся с другими заключенными, отбывающими наказание за такие же преступления.

- Один из наших подопечных 15 лет состоял в псевдорелигиозной организации. За его плечами десять лет колонии, не только за экстремизм, но и по общеуголовным преступлениям. Кроме того, он страдал наркозависимостью, но, встретив в местах лишения свободы того, кто помог ему критически оценить итоги своего участия в террористических группах, вернулся к нормальной жизни. Сейчас наш подопечный сам стал поддерживать тех, кто хочет выйти из незаконных формирований, - рассказал глава аппарата антитеррористической комиссии.

Тем временем

Большая профилактическая работа проводится с семьями и детьми людей из категории "особого внимания". Специалисты помогают им преодолевать замкнутость в коллективах учащихся, отправляют на отдых в мусульманские лагеря, рассказывают о мирных традициях ислама в Татарстане.

Так, например, негативных последствий удалось избежать и в ситуации с сыном ликвидированного в ходе спецоперации главаря одной из крупных террористических ячеек. После гибели отца подросток длительное время находился без внимания родных. Сотрудники одного из местных туристических объединений начали брать мальчика с собой в походы, помогать в учебе, и теперь в его социальной адаптации нет сомнений.